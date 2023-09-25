Такой вопрос певице задали ее поклонники в инстаграмме. В свою очередь артистка заинтриговала фанатов ответом.

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Планирует ли Оля Полякова детей

Исполнительница отметила, что пока они с мужем не намерены заводить еще детей. В то же время она подчеркнула, что "жизнь обескураживающая" и, возможно, она еще захочет деток.

Пока нет, но вы знаете, жизнь обескураживающая, может и захочу. Никогда не говори "нет",

– отметила Полякова.



Оля Полякова рассказала, планирует ли еще детей / Скриншот с инстаграмм-сторис

Что известно о детях Оли Поляковой

В браке с бизнесменом Вадимом Буряковским певица родила двоих детей. Первая ее дочь появилась на свет 2 марта 2005 года. Маша в прошлом году окончила школу и поступила в музыкальный колледж Лондона, где отучилась один курс. В сентябре 2022 года девушка даже заселилась в общежитие. В сентябре этого года стало известно, что 18-летняя Мария решила получить украинское образование. Она поступила в Киевскую консерваторию.

5 октября 2011 года у звездных супругов Ольги и Вадима родилась вторая дочь Алиса. Сейчас 11-летняя девочка живет в Великобритании, где учится в колледже.