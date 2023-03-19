Украинские певицы Оля Полякова и Тина Кароль – одни из самых популярных и ведущих артисток с большими фан-базами. Как оказалось, они не конкурируют.

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Оля Полякова о конкуренции с Тиной Кароль

Исполнительница Оля Полякова призналась, что для украинского шоубизнеса не хватит одного или даже 10 тронов для королев попмузыки. К тому же у них разная аудитория, поэтому никакой конкуренции не может быть.

Украина – такая большая страна, 40 с чем миллионов людей. И две певицы это очень мало для столь большого шоубизнеса. Поэтому я думаю, что хватит тронов. Их можно поставить штук 10 и их будет еще мало. Большой шоу-бизнес должен быть. Нас очень мало,

– считает Полякова.

Певица добавила, что главное для артистов сейчас – чтобы у поклонников были деньги для посещения их концертов. А с титулами они разберутся сами.

"Если брать меня и Тину, то мы очень разные. У нас разная аудитория. И те люди, которые ходят на Тину Кароль, половина из них может пойти на Олю Полякову, а вторая половина не придет. Мы делим разные аудитории. И я думаю, что нам всем хватит места. Поэтому прямой такой конкуренции ее просто не существует. А тем более сейчас, когда шоу-бизнеса нет".

Оля вспомнила скандал с Тиной

Артистка также вспомнила конфликт между ней и Тиной Кароль, разгоревшийся в 2021 году. Тогда Полякова назвала коллегу "плакальщицей", подразумевая ее печальный репертуар. Однако Тина восприняла это как упрек на фоне потери мужа Евгения Огира.

Но оказалось, что скандал возник на пустом месте, как рассказывает Оля Полякова. Она заверила, что никто между собой не враждует.

"Если у нас и были скандалы, то они были немного высосаны из пальца и так немного выдуманы. Было у меня с той же Тиной во что-то я пи*донула. Это было некрасиво с моей стороны, не то я имела в виду. Немного меня подставили. Когда я неправа, я всегда извиняюсь. Я попросила прощения в тот же день. Люди должны понимать, что все эти скандалы, они немного для развлечения. Они искусственные".

Интервью с Олей Поляковой: смотрите видео онлайн