Продюсер "Голоса страны" прокомментировал решение Тины Кароль уйти из проекта

Владимир Завадюк, продюсер "Голоса страны", высказался о том, что Тина Кароль приняла решение покинуть шоу. По его мнению, звезда скучает по проекту.

Продюсер популярных шоу "Голос страны" и "Танцев со звездами" Владимир Завадюк провел эфир с Олей Поляковой, которая заменила Тину Кароль в 12 сезоне проекта. Он прокомментировал решение певицы покинуть шоу.

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"Тина смотрит "Голос" и грустит"

По мнению Владимира Завадюка, Тина Кароль хотела сделать перерыв от "Голоса страны". Впрочем, она не планирует прощаться с проектом надолго.

Мне кажется, что Тина объяснила на сцене, что она хочет сделать перерыв конкретно от "Голоса". Мы ее увидим на слепых прослушиваниях. Она очень хотела прийти на "Голос" и пришла. Возможно, вы увидите и дальше Тину, мы, безусловно, поработаем с ней еще в этом шоу,

– рассказал продюсер.

"Тина – часть семьи "Голоса". И никто этого никогда не отменит, не перечеркнет, несмотря на фейковые новости, которые появляются, и надуманную травлю. Мы прошли огромный путь, все 8 сезонов мы делали "Голос" вместе. Думаю, что Тина смотрит "Голос" и грустит", – добавил он.

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Тина Кароль и "Голос страны"

В конце 11 сезона вокального проекта артистка заявила, что покидает проект. Тогда она поделилась, что хотела бы передать место Юлии Саниной, но фронтвумен The Hardkiss все же его не заняла.

Санина объяснила, что была открытой для участия в шоу, однако вместо нее приняли другую. Впоследствии стало известно, что место Тины Кароль заняла Оля Полякова.

Накануне запуска "Голоса" Тина Кароль рассказала, что ушла с проекта потому, что на бекстейдже начались непонятные интриги и хайп, в которых звезда не хочет участвовать. Но несмотря на громкие заявления она приняла участие в слепых прослушиваниях, где поддержала одну из участниц.