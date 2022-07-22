Прах везут в Киев, – Ольга Сумская рассказала, как будут хоронить Руслану Писанку

Народная любимица Руслана Писанка скончалась в Германии 19 июля. Как признался ее муж Игорь, от агрессивной формы рака. 24 каналу актриса Ольга Сумская рассказала, что тело звезды кремировали, чтобы доставить в Украину и похоронить на Байковом.

Когда похоронят Руслану Писанку, пока неизвестно. Ее прах в Германии, поэтому первое прощание с легендарной актрисой состоится именно там.

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Руслану Писанку похоронят на Байковом в Киеве

Журналистам 24 канала Ольга Сумская рассказала, что 21 июля созванивалась с мужем Русланы Писанки Игорем Исаковым. Он тяжело переживает потерю, но находит в себе силы на оформление всех бумаг и погребение на Байковом кладбище в Киеве.

Он прибит этим всем, плачет, ему слезы мешают говорить, ведь он занимается и погребением, и документами. Вчера тело Русланочки было кремировано, и в ближайшее время он увезет прах в Киев. Сейчас решаем вопрос захоронения на Байковом,

– рассказала Ольга Сумская 24 каналу.

Актриса добавила, "если будут какие-либо препятствия, будем решать непосредственно с мэром города господином Виталием Владимировичем". Они уже общались с Кличко по поводу похорон Писанки.

"Никто не может понять, это не укладывается абсолютно в голове. Трагическая судьба, постигшая врасплох совершенно. Слова даже Руслана не сказала, что были проблемы со здоровьем. Я думаю, если бы, возможно, сказала, то мы бы как-то взялись. Почему так быстро?" – эмоционально говорит нам Ольга Сумская.

Ольга Сумская с Русланой Писанкой / Фото из инстаграма актрисы

Эксклюзивное интервью с актрисой и народной артисткой Украины Ольгой Сумской читайте позже на сайте 24 канала.

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Сумская о том, как Писанка "сломала стереотипы"

Руслана – это бренд, настоящая украинка, символ Украины. Это наша народная любимица. Человек, который столько сделал для украинского кино, театра, телевидения. Она сломала стереотипы. Когда появилась Руслана – пышногрудая, роскошная, женщины поверили в себя. Это невероятная, безумная энергетика, которую дарила Русланочка всем нам. Это неповторимый юмор, который я обожаю. Мы на одной ноте, очень чувствовали друг друга, ведь часто работали вместе на сцене,

– вспоминает народная артистка.

Ольга Сумская призналась, что они с Писанкой давно мечтали сыграть вдвоем, а по ее возвращении из Германии планировали сделать новую пьесу на их дуэт. К сожалению, не успели.

"Было столько планов, и так все внезапно оборвалось", – делится актриса.

Главное о внезапной смерти Русланы Писанки

56-летняя актриса скончалась ночью 19 июля в Германии, куда выехала подлечить травмированную ногу, а узнала, что больна раком. У нее диагностировали агрессивную, "немного запущенную" форму.

О тяжелом диагнозе Писанка почти никому не рассказывала. По словам Владислава Горянского, за границей ей сделали операцию, и якобы становилось лучше. За два дня до смерти "она была веселая, все вроде бы было нормально", но в ночь на 19 июля звезде стало хуже.

Украинские звезды о щемлением вспоминали Руслану Писанку и делились самыми яркими общими воспоминаниями.