Принцу Уильяму – 40: королева поздравила внука особыми фото

Британский принц Уильям 21 июня отмечает юбилей – мужчине исполнилось 40 лет. По случаю такой даты на инстаграмме королевы появилось несколько фотографий, где подхватили щемящие и особенные моменты, которые могут быть только между внуками и бабушками.

Сама Елизавета II недавно громко отпраздновала платиновый юбилей своего правления, однако не забыла поздравить своего будущего наследника принца Уильяма. Хотя у королевы есть 8 внуков, однако Уильям занимает особое место в ее сердце, ведь сам он когда-нибудь станет королем после принца Чарльза.

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Поздравляем герцога Кембриджского с 40-летием! Принц Уильям Артур Филипп Луи – старший сын принца Уэльского и Дианы, принцессы Уэльской. Он родился в 21:03 21 июня 1982 в больнице Святой Марии, Паддингтон, Лондон. В бюллетене, размещенном на воротах Букингемского дворца, сообщалось, что он весил 7 фунтов 1 1/2 унции,

– лаконично написали в инстаграмме пресс-секретари королевы.

На снимках показали, как во время официальных встреч и парадов Елизавета II нежно улыбалась своему внуку, а тот отвечал ей скромной взаимностью. В частности, во дворце показали детское фото Уильяма, которому всего несколько лет.

Для просмотра всех фото листайте направо:

Пока неизвестно, что подарила принцу Уильяму на юбилей его жена Кейт Миддлтон, а также королевская семья. Похоже, семья не устраивала пышные празднества, учитывая недавнее празднование годовщины коронации Елизаветы II.

Как принц Уильям поддерживал Украину

Потомок британских монархов одним из первых выразил большую поддержку Владимиру Зеленскому и украинскому народу. Хотя, согласно протоколу, члены королевской семьи не могут высказываться по поводу политических ситуаций, герцоги Кембриджские не смогли остаться в стороне от войны. 26 февраля он и его жена написали в твиттере, что: "Сегодня мы вместе с Президентом и всем народом Украины, который мужественно борется за это будущее". Через несколько дней Зеленский поблагодарил герцог за их неравнодушие.

В середине марта Уильям и Кейт посетили Украинский культурный центр в Лондоне. Там волонтеры собирали и сортировали гуманитарную помощь для украинцев, пострадавших из-за войны войны.

Впоследствии супруги прибыли с визитом в Белиз, где посетили британский военный тренировочный лагерь. В своей речи принц упомянул об украинце, в очередной раз отметив, что выражает свою солидарность с украинским народом.

В апреле герцоги Кембриджские посетили Комитет по чрезвычайным ситуациям, собравший для Украины 366 миллионов долларов. Они пообщались с вернувшимися из Украины волонтерами, а также с помощью видеосвязи пообщались с теми, кто сейчас помогает на территории нашей страны.