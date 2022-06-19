В мире каждый год отмечают День отца. Этот день выпадает на третье воскресенье июня – в этом году это 19 июня. По случаю трогательного и семейного праздника герцоги Кембриджские показали новый портрет принца Уильяма с детьми.

К слову Кейт Миддлтон села за круглый стол в розовом костюме: стильный образ герцогини

Новое фото принца Уильяма с детьми

Перед камерой позировал герцог Кембриджский с тремя детьми. Принц Чарльз и принцесса Шарлотта позировали возле отца, а самый молодой принц Луи вылез Уильяму на шею. Папа с детьми не сдерживают эмоций и улыбаются.

Поздравляем родителей и дедушек всего мира с Днем отца!

– написали под фото.



Принц Уильям с детьми / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских

Добавим, озорник принц Луи покорил публику еще и на параде Trooping the Colour. На балконе с королевской семьей он не придерживался королевского этикета, а закрывал уши ладонями и кривлялся. Кадры с малышом Луи тогда разлетелись по сети и вызвали бурную реакцию.

Автором этого снимка стала герцогиня Кембриджская. Считается, что фото сделали в прошлом году во время отпуска семьи в Иордании. Вероятно, что в этот же период семья сделала кадр и для рождественской открытки.

Следующий отдых семейство Кембриджей планирует на август этого года. Совсем скоро им предстоит объявить о переезде в Виндзор из Кенсингтонского дворца, о чем сообщают британские СМИ.

В комментариях фото звездного отца с детьми засыпают комплиментами: