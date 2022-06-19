В мире каждый год отмечают День отца. Этот день выпадает на третье воскресенье июня – в этом году это 19 июня. По случаю трогательного и семейного праздника герцоги Кембриджские показали новый портрет принца Уильяма с детьми.
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Новое фото принца Уильяма с детьми
Перед камерой позировал герцог Кембриджский с тремя детьми. Принц Чарльз и принцесса Шарлотта позировали возле отца, а самый молодой принц Луи вылез Уильяму на шею. Папа с детьми не сдерживают эмоций и улыбаются.
Поздравляем родителей и дедушек всего мира с Днем отца!
– написали под фото.
Принц Уильям с детьми / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских
Автором этого снимка стала герцогиня Кембриджская. Считается, что фото сделали в прошлом году во время отпуска семьи в Иордании. Вероятно, что в этот же период семья сделала кадр и для рождественской открытки.
Следующий отдых семейство Кембриджей планирует на август этого года. Совсем скоро им предстоит объявить о переезде в Виндзор из Кенсингтонского дворца, о чем сообщают британские СМИ.
В комментариях фото звездного отца с детьми засыпают комплиментами:
- "Великолепное фото. Луи просто невероятный";
- "Какая очаровательная семья. Спасибо, что поделились фото с нами";
- "Волшебные";
- "Приветствую принца Уильяма с Днем отца! У вас прекрасная и любящая семья";
- "Это такое милое фото. Счастливого Дня отца";
- "Эти улыбки. Счастливого Дня отца";
- "Настоящее счастье на их лицах";
- "Какой хороший портрет. Счастливого Дня отца всем семьям";
- "Какая счастливая семья".