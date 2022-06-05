В Лондоне и Великобритании продолжаются празднования по случаю 70-летия правления Елизаветы II. Вчера вечером, 4 июня, прошел большой концерт.

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Концерт к платиновому юбилею Елизаветы II

Праздник состоялся во дворе Букингемского дворца, куда пришли более 22 тысяч поклонников. "Платиновую вечеринку" посвятили вкладу Великобритании и Содружества в моду, спорт, окружающую среду и музыку во время рекордного правления королевы.

Сама Елизавета II не присутствовала на западе из-за проблем с передвижением. Поэтому она наблюдала за торжествами по телевизору в Виндзорском замке.

На празднике присутствовали герцоги Кембриджские – Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с детьми только что вернулись из Уэльса.

Концерт к платиновому юбилею: смотрите видео

Принц Чарльз и принц Уильям выступили перед публикой с трогательными речами.

"Хотя ничья бабушка не благодарит их за то, что они говорят о ее возрасте, моя собственная бабушка живет уже почти столетие. За это время человечество извлекло выгоду из невероятных технологических разработок и научных прорывов. И хотя эти прорывы повысили наше осознание того влияния, которое люди осуществляют на наш мир, наша планета стала более хрупкой. Сегодня, в 2022 году, когда королева празднует свой платиновый юбилей, насущная необходимость защитить и восстановить нашу планету никогда не была столь актуальна», – сказал принц Уильям.

На концерт пришли мировые знаменитости: Queen, Elbow, Duran Duran, Элтон Джон и даже Сэм Райдер, занявший 2 место на Евровидении.

На шоу присутствовали и другие члены королевской семьи: принц Эдвард и Софи, графиня Весекская с детьми Луизой и Джеймсом, принцесса Анна и сэр Тимоти Лоуренс, принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци; принцесса Евгения и Джек Бруксбенк, Питер Филлипс и его дочери, Зара и Майк Тиндаллы, герцог и герцогиня Глостерские, герцог Кентский; принц Майкл и принцесса Майкл Кентские и Сара Чатто и его семья.

"Платиновая вечеринка": видео