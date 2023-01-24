Принцесса Евгения в отличие от других членов королевской семьи ведет публичный инстаграмм-профиль, где и сообщила о будущих родах. По ее словам, второго ребенка он родит летом.

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На обнародованном фото счастливая и улыбающаяся Евгения смотрит на своего почти 2-летнего сына Августа, пока он целует и обнимает животик мамы. Семейное фото принцесса сделала у семейного ипподрома.

Мы так рады сообщить, что этим летом в нашей семье будет пополнение,

– написала принцесса, отметив, что снимок сделал ее муж Джек.



Принцесса Евгения во второй раз станет мамой / Фото с инстаграмма принцессы

В комментариях сторонники британской монархии сразу приветствовали семью с будущим пополнением. Пока неизвестно, кто родится – мальчик или девочка. Впрочем, следует отметить, что малыш займет 13-е место в очереди на трон.

Что известно о личной жизни принцессы Евгении

Принцесса Евгения вышла замуж за бизнесмена Джека Бруксбенка 12 октября 2018 года – через 5 месяцев после пышного свадьба Меган Маркл и принца Гарри. Торжественная церемония бракосочетания состоялась в часовне Святого Георгия в присутствии всей королевской семьи и приглашенных гостей.

Через 2 года, в сентябре 2020 года, женщина известила свою первую беременность. А 9 февраля 2021-го в больнице Портленда в Великобритании принцесса Евгения родила своего первенца. Молодые родители назвали своего сына Августом Филиппом Гоуком Бруксбенк. Второе имя посвятили дедушке Евгении – принцу Филиппу.

В июне 2022 года, во время празднования платинового юбилея правления Елизаветы II, Евгения впервые показала лицо своего сына.



Джек Бруксбенк и сын Август в июне 2022 года / Фото из инстаграмма принцессы