Принцеса Євгенія на відміну від інших членів королівської родини веде публічний інстаграм-профіль, де й повідомила про майбутні пологи. За її словами, другу дитину вона народить влітку.

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На оприлюдненому фото щаслива та усміхнена Євгенія дивиться на свого майже 2-річного сина Августа, поки він цілує та обіймає животик матусі. Сімейне фото принцеса зробила біля сімейного іподрому.

Ми так раді повідомити, що цього літа у нашій родині буде поповнення,

– написала принцеса, зазначивши, що знімок зробив її чоловік Джек.



Принцеса Євгенія вдруге стане мамою / Фото з інстаграму принцеси

У коментарях прихильники британської монархії одразу почали вітати сім'ю з майбутнім поповненням. Наразі невідомо, хто народиться – хлопчик чи дівчинка. Втім, слід зазначити, що малюк займе 13-те місце у черзі на трон.

Що відомо про особисте життя принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія одружилась з бізнесменом Джеком Бруксбенком 12 жовтня 2018 року – через 5 місяців після пишного весілля Меган Маркл і принца Гаррі. Урочиста церемонія одруження відбулась у каплиці Святого Георгія за присутності усієї королівської сім'ї та запрошених гостей.

Через 2 роки, у вересні 2020 року, жінка сповістила про свою першу вагітність. А 9 лютого 2021-го у лікарні Портленда у Великій Британії принцеса Євгенія народила свого первістка. Молоді батьки назвали свого сина Августом Філіпом Гоуком Бруксбенком. Друге ім'я присвятили дідусю Євгенії – принцу Філіпу.

У червні 2022 року, під час святкування платинового ювілею правління Єлизавети II, Євгенія вперше показала обличчя свого сина.



Джек Бруксбенк та син Август у червні 2022 року / Фото з інстаграму принцеси