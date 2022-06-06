Принцесса Евгения впервые показала лицо сына: кадры с празднования юбилея Елизаветы II

Со 2 по 5 июня в Великобритании праздновали платиновый юбилей правления королевы Елизаветы II. На торжественных мероприятиях побывали члены монаршей семьи. В частности, принцесса Евгения впервые показала лицо маленького сына Августа.

Празднования прошли в Лондоне, в частности, на территории Букингемского дворца. Королевская семья порадовала публику, присоединившись к мероприятиям, всколыхнувшим Великобританию.

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Принцесса Евгения впервые показала лицо сына

Дочь принца Эндрю – принцесса Евгения отметила юбилей бабушки вместе с мужем и сыном. В сети она обнародовала несколько кадров, на которых изображены Джек Бруксбенк и маленький Август.

Примечательно, что именно в важное для всей королевской семьи время Евгения впервые показала, как выглядит ее сын. До этого она публиковала фото малыша, где он позировал спиной к камере. Теперь известно, что у правнука Елизаветы II светлые волосы и большие голубые глаза. Он вместе с родителями внимательно наблюдал за действом, происходившим во дворе Букингемского дворца.

Платиновый юбилей был просто невероятным. Всем участвовавшим людям, которые организовали, сделали безупречным для всех нас, кто смотрит, спасибо! Вы заставили нас всех гордиться,

– написала принцесса Евгения.



Джек Бруксбенк и маленький Август / Фото с инстаграмма принцессы Евгении

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Празднование юбилея правления Елизаветы II