Принцесса Евгения отмечает четвертую годовщину свадьбы: что за это время изменилось

Внучка покойной Елизаветы II 12 октября 2018 отмечала счастливый день – свадьбу с любимым Джеком Бруксбенком. Свадьба была пышной и многолюдной, поскольку принцесса была в близком кругу семьи королевы.

В своем инстаграмме принцесса Евгения уже поздравила своего любимого супруга с годовщиной, которую еще в Украине называют "льняной". Она опубликовала нежное черно-белое фото поцелуя в карете, в которой прибывала на церемонию венчания в Виндзорский замок.

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"С годовщиной, мой Джек. 4 года, и дальше будет", – лаконично написала принцесса. В комментариях женщину поздравили многие звездные личности и поклонники королевской семьи, желая ей долгих и счастливых лет жизни в супругах. Джек Бруксбенк, к сожалению, не поздравил ее публично в ответ, ведь у него нет инстаграмма.

Что изменилось за 4 года брака пары

В сентябре 2020 года внучка короля Чарльза III известила о своей первой беременности. А 9 февраля в больнице Портленда в Великобритании принцесса Евгения родила своего первенца. Молодые родители назвали своего сына Августом Филиппом Гоуком Бруксбенком. Второе имя посвятили дедушке Евгении – принцу Филиппу.

Пока принцесса Евгения берегла себя во время пандемии коронавируса и не выходила в свет беременной, в это время успела жениться ее родная сестра принцесса Беатрис. Ее мужем стал Эдоардо Мапелли-Моцци. Свадьба прошла 17 июля 2020 года. Уже в сентябре 2021-го она стала мамой дочери Сиенны Элизабет Мапелли-Моцци. Второе имя было посвящено тоже бабушке Евгении – королеве Елизавете II.

Также во время брака произошло немало потрясений в королевской семье. В начале 2020 года двоюродный брат принцессы Евгении и Беатрис – принц Гарри решил отойти от королевской семьи вместе с супругой Меган Маркл. В течение года они переехали с сыном Арчи в США, открыв свой фонд. Также они начали сотрудничество со многими популярными сервисами. Больше всего шума наделало откровенное интервью Меган Маркл Опри Уинфри, которое она дала в марте 2021 года. Там она рассказала о скандальных подробностях из королевской жизни в Лондоне.

Вскоре после этого ушел в вечность дедушка Гарри, Евгении, Беатрис и других членов семьи – принц Филипп. Он умер в 99-летнем возрасте, не дожив двух месяцев до столетия. У мужчины были проблемы со здоровьем и незадолго до смерти перенес операцию на сердце. Последние дни жизни он прожил в Виндзорском замке, а рядом с ним была его жена-королева. Мужчину похоронили в Часовне святого Георга, а на похоронах присутствовали только самые близкие родные из-за пандемии коронавируса. Принцесса Евгения очень болезненно восприняла смерть родного дедушки.

Еще одно скорбное событие произошло в 2022 году, когда умерла Елизавета II – ей было 96 лет. Она правила 70 лет и семь месяцев, дольше всех британских монархов. Принцесса Евгения с сыном и мужем еще имела возможность посетить праздничные мероприятия по случаю платинового юбилея правления бабушки в июне, но уже через 4 месяца ее не стало. Королева скончалась 8 сентября в Шотландии в замке Балморал. Через 11 дней состоялись ее похороны в Лондоне. Ее Величество похоронили тоже в Часовне святого Георга. Впоследствии ее тело и тело мужчины поместили рядом в семейном королевском склепе.

Следующим королем стал старейший сын королевы и дядя Евгении – принц Чарльз, который теперь имеет титул короля Чарльза III. Свой титул принца Уэльского он передал следующему наследнику – сыну принцу Уильяму, а титул принцессы Уэльской – Кейт Миддлтон. В последний раз его "носила" первая жена Чарльза, принцесса Диана. Согласно новой линии наследования короны, принцесса Евгения стала 10 в ветке наследников. Через возраст ее опережает старшая сестра Беатрис.