Джон Траволта танцевал с принцессой Дианой

Мужчина признался, что этот вечер он до сих пор не может забыть. Он не мог подумать, что ему выпадет честь танцевать с принцессой Уэльской.

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"Я не думал, что меня попросят танцевать с ней. Мне выпала большая честь сделать это. Я подумал, что для этого должна быть какая-то причина, и решил, что приложу все усилия, чтобы все сделать как следует. Это означало, что я должен был хорошо вести ее в танце и сделать все, чтобы нам было весело. Это было легко, а вот сам факт приветствия Дианы и приглашения ее на танец были сложной задачей", – поделился Траволта.

Он добавил, что такой опыт был для него настоящей сказкой, которую будет помнить еще не одно десятилетие.

Представьте ситуацию. Мы в Белом доме. Полночь. Все похоже на сон. Я подхожу к ней, касаюсь ее локтя и приглашаю на танец. Она оборачивается, одаривает меня неотразимой и немного грустной улыбкой и принимает мое приглашение. И вот мы танцуем вместе, словно в сказке. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь с нами случится что-то подобное? Я был достаточно умен, чтобы изобразить это в своей памяти как особый, волшебный момент,

– вспомнил киноактер.



Принцесса Диана с принцем Чарльзом и президентской четой Рейганов / Архивное фото из сети

Джон Траволта также поделился, что идею пригласить принцессу Диану танцевать дала ему тогдашняя первая леди Нэнси Рейган. Он убежден, что в тот вечер он и принцесса Диана сделали друг друга немного счастливее.

"Я никогда этого не забуду. Для меня большая честь, что я смог испытать это. И я точно знаю, что для принцессы Дианы этот эпизод был самым ярким моментом ее пребывания в Соединенных Штатах. Я чувствую, что сделал ее жизнь лучше, а она сделала лучше мою жизнь, и мне очень жаль, что ее больше нет", – подытожил актер.

Отметим, что по состоянию на 1985 год принцесса Диана уже как 4 года была замужем за принцем Чарльзом. У нее уже был трехлетний сын Уильям и годовалый сын Гарри. Всего через год принц Чарльз восстановит свой роман с Камиллой Паркер-Боулз, а брак с Дианой начнет разрушаться. Однако первые слухи о проблемах в браке появились уже в 1985 году.