Принцесса Беатрис впервые появилась на публике после объявления о беременности

Недавно Букингемский дворец известил о беременности внучки королевы Елизаветы II принцессы Беатрис. Поэтому теперь она может не скрывать беременный животик и выходить в свет.

В четверг, 20 мая, принцессу Беатрис и ее мужа Эдоардо Мапелли-Моцци журналисты заметили на улицах Лондона. Супруги отправились на весеннюю прогулку.

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Принцесса Беатрис появилась на публике

Будущая мамочка вышла в свет в обтягивающем ярко-розовом мини-платье с поясом, подчеркивающем беременный животик. Очевидно, принцесса Беатрис вовсе не планирует скрывать свое состояние от публики.

Сверху внучка Елизаветы II накинула черный жакет с блестящими серебристыми полосками. Образ дополняла небольшая сумочка в тон. Принцесса сделала неаккуратный пучок и предстала без макияжа, но выглядела очень счастливой, как и ее муж.

Принцесса Беатрис станет мамой

Сейчас внучка королевы готовится к рождению первенца. Ребенок должен появиться на свет примерно осенью этого года.

Супруги принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци уже имеют опыт воспитания детей. Ведь у бизнесмена есть 5-летний сын Кристофер от предыдущих отношений. Беатрис нашла с мальчиком общий язык.

Мачеха читала мальчику перед сном свои любимые произведения, а вместе они перечитали все книги-лауреаты книжного Оскара 2020.