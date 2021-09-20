Принцесса Беатрис родила дочь: как поздравляет королевская семья
Источник:24 канал
В субботу, 18 сентября, 33-летняя принцесса Беатрис родила дочь, хоть роды планировали на октябрь. Первенец внучки ее Величества появился на свет в одной из лондонских больниц. Пока молодые родители привыкают к новому статусу, королевская семья поздравляет с пополнением.
Королева Елизавета II
Первой принцессу Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци поздравила королева Елизавета II. На официальной странице Букингемского дворца в инстаграме не просто сообщили о рождении девочки, но и раскрыли детали ее появления на свет.
Важно Принцесса Беатрис впервые стала мамой
Так, стало известно, что внучка Ее Величества рожала в лондонской больнице Челси и Вестминстера. Вес крохи – 2 килограмма 700 граммов. Как принцесса Беатрис, так и ее дочь чувствуют себя хорошо.
Бабушка и дедушка новорожденного ребенка и прабабушка были проинформированы и восхищены новостью. Семья хочет поблагодарить весь персонал больницы за невероятную заботу,
– говорится в публикации.
Представители Букингемского дворца добавили, что принцесса Беатрис якобы с нетерпением ждет знакомства дочери с ее старшим братом Кристофером Вулфом – сыном Эдоардо Мапелли Моцци от предыдущего брака с архитектором.
Принцесса Беатрис с мужем / Фото из инстаграма королевской семьи
Новость дополняется…