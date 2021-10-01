Принцесса Беатрис объявила имя новорожденной дочери
Источник:инстаграм королевской семьи
Через 13 дней после родов внучка королевы Елизаветы II рассекретила имя новорожденной дочери. Эдоардо Мапелли Моцци и принцесса Беатрис стали родителями Сиенны Элизабет.
Имя ребенка принцессы Беатрис
Ночью 18 сентября внучка королевы Елизаветы II и итальянский граф стали родителями. Почти через 2 недели, 1 октября, супруги раскрыли имя новорожденного ребенка. Девочку зовут Сиенна Элизабет Мапелли Моцци.
К слову MamaRika и Сергей Середа рассекретили имя новорожденного сына
Ее королевское величество принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци назвали свою дочь Сиенна Элизабет Мапелли Моцци, – объявили представители дворца.
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци также поделились трогательным снимком. На нем супруги показали отпечаток ножек дочери на бумаге.
Принцесса Беатрис также вспомнила сына мужа от его первых отношений: "Вульф – лучший старший брат Сиенны".
Принцесса Беатрис объявила имя дочери / Фото с инстаграма королевской семьи
Принцесса Беатрис стала мамой: что известно
- Роды принцессы Беатрис планировались на начало октября. Та 17 сентября стало известно, что внучка королевы попала в больницу.
- Уже на следующий день принцесса родила дочь в одной из больниц Лондона.
- О появлении правнуки Елизаветы II на свет стало известно через 2 дня после родов. Как сообщил Букингемский дворец, и новоиспеченная мама, и дочь, чувствовали себя хорошо.