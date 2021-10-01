Принцесса Беатрис объявила имя новорожденной дочери

1 октября 2021 , 18:17
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Источник:

инстаграм королевской семьи

Через 13 дней после родов внучка королевы Елизаветы II рассекретила имя новорожденной дочери. Эдоардо Мапелли Моцци и принцесса Беатрис стали родителями Сиенны Элизабет.

Имя ребенка принцессы Беатрис

Ночью 18 сентября внучка королевы Елизаветы II и итальянский граф стали родителями. Почти через 2 недели, 1 октября, супруги раскрыли имя новорожденного ребенка. Девочку зовут Сиенна Элизабет Мапелли Моцци.

К слову MamaRika и Сергей Середа рассекретили имя новорожденного сына

Ее королевское величество принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци назвали свою дочь Сиенна Элизабет Мапелли Моцци, – объявили представители дворца.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци также поделились трогательным снимком. На нем супруги показали отпечаток ножек дочери на бумаге.

Принцесса Беатрис также вспомнила сына мужа от его первых отношений: "Вульф – лучший старший брат Сиенны".


​Принцесса Беатрис объявила имя дочери / Фото с инстаграма королевской семьи

В определенный способ принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци почтили королеву Елизавету II, назвав дочь в ее честь. Интересно, что принц Гарри и Меган Маркл также назвали дочь в честь королевы, но использовали ее детское прозвище Лилибет.

Принцесса Беатрис стала мамой: что известно

  • Роды принцессы Беатрис планировались на начало октября. Та 17 сентября стало известно, что внучка королевы попала в больницу.
  • Уже на следующий день принцесса родила дочь в одной из больниц Лондона.
  • О появлении правнуки Елизаветы II на свет стало известно через 2 дня после родов. Как сообщил Букингемский дворец, и новоиспеченная мама, и дочь, чувствовали себя хорошо.
Автор: Марія Касій