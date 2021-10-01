Принцесса Беатрис объявила имя новорожденной дочери

Через 13 дней после родов внучка королевы Елизаветы II рассекретила имя новорожденной дочери. Эдоардо Мапелли Моцци и принцесса Беатрис стали родителями Сиенны Элизабет.

Имя ребенка принцессы Беатрис

Ночью 18 сентября внучка королевы Елизаветы II и итальянский граф стали родителями. Почти через 2 недели, 1 октября, супруги раскрыли имя новорожденного ребенка. Девочку зовут Сиенна Элизабет Мапелли Моцци.

К слову MamaRika и Сергей Середа рассекретили имя новорожденного сына

Ее королевское величество принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци назвали свою дочь Сиенна Элизабет Мапелли Моцци, – объявили представители дворца.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци также поделились трогательным снимком. На нем супруги показали отпечаток ножек дочери на бумаге.

Принцесса Беатрис также вспомнила сына мужа от его первых отношений: "Вульф – лучший старший брат Сиенны".



​Принцесса Беатрис объявила имя дочери / Фото с инстаграма королевской семьи

Принцесса Беатрис стала мамой: что известно

Роды принцессы Беатрис планировались на начало октября. Та 17 сентября стало известно, что внучка королевы попала в больницу.

Уже на следующий день принцесса родила дочь в одной из больниц Лондона.

О появлении правнуки Елизаветы II на свет стало известно через 2 дня после родов. Как сообщил Букингемский дворец, и новоиспеченная мама, и дочь, чувствовали себя хорошо.