Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэйтем во второй раз станут родителями
Бывшая "ангел" Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли сообщила волшебную новость о том, что она беременна во второй раз. Вместе с голливудским актером Джейсоном Стэйтемом она ожидает второго общего ребенка.
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Рози Хантингтон-Уайтли на личной странице в инстаграме опубликовала серию фото, на которых демонстрирует стильные образы. Но последнее фото в подборке было самым актуальным – на нем модель позировала с округлым животиком.
Знаменитость сфотографировалась в зеркале, улыбающейся представ перед камерой. Она выбрала белоснежное обтягивающее платье длины миди, удачно подчеркивавшее беременность. Рози Гантингтон-Уайтли дополнила образ нежно-коричневыми босоножками на высоком каблуке, бусами на шее и роскошными серьгами.
Модель распустила и выровняла волосы, а на лице сделала макияж. Она подчеркнула глаза розовыми и сиреневыми тенями и накрасила губы глянцевой помадой в тон.
Второй раунд,
– подписала фото Рози.
Рози Хантингтон-Уайтли беременна / Фото из нстаграма модели
Отношения Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стейтема
- Впервые о романе голливудского актера Джейсона Стейтема и супермодели Рози Хантингтон-Уайтли начали говорить в 2010 году. Тогда пара часто попадала в объективы папарацци. Влюбленным не удавалось скрывать роман, поэтому они начали вместе посещать светские мероприятия, чем подтвердили отношения.
- В 2016 году пресса писала, что звезды обручились. 24 июля 2017 года Рози и ее 50-летний жених Джейсон Стэйтем впервые стали родителями. У них родился сын Джек Оскар Стэйтем.
- Звездная пара не торопится с заключением брака. В декабре 2018 года журналисты подозревали, что Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэйтем сыграли свадьбу, однако модель назвала это фейком. Пара так и не поженилась, однако они живут в счастливом гражданском браке и воспитывают сына.