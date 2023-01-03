Отдала дань метери: принцесса Анна представила рождественскую открытку, не похожую на другие

Принцесса Анна поделилась рождественской открыткой, очаровавшей сеть. В ней наследница отдала честь покойной матери Елизавете II.

В канун Рождества члены королевской семьи показывают свои рождественские открытки, рассылаемые родным, коллегам и подданным. Фото открытки принцессы Анны появилось в сети только на днях, но произвело впечатление на фанов.

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Как выглядит открытка принцессы Анны

В открытке единственная дочь Елизаветы II Анна изображена на фото вместе со своим мужем, сэром Тимоти Лоуренсом. На кадре видно, что супруги любуются портретом покойной королевы.

Этот портрет расположен в Тронном зале Букингемского дворца. Автором картины является Ники Филлипс. Елизавета II позирует на ней в возрасте 87 лет. Она была одета в белое платье и черный плащ, а вблизи монархини сидят ее любимые корги.

Принцесса Анна изображена на кадре в красной блузке и черной юбке, а сэр Тимоти Лоуренс появился в темном костюме.

С наилучшими пожеланиями счастливого и мирного Рождества и Нового года,

– пишет в открытке.

Какими были портреты королевских семей

Впервые в новом статусе представили открытку король Чарльз III и королева-консорт Камилла. Фото, которое они выбрали для открытки, также особенное – это снимок, сделанный 5 сентября в Шотландии на Играх горцев, за 3 дня до смерти Елизаветы II.

Трогательное фото презентовали и принц и принцесса Уэльские. Кейт Миддлтон и принц Уильям выбрали фотографию, сделанную во время прогулки с детьми.

Хотя Меган Маркл и принц Гарри не принадлежат к британской монаршей семье, они до сих пор в подписях указывают свои титулы. на их открытке изображено черно-белое фото с выхода супругов на церемонии Ripple of Hope Award – на этот раз в открытке они не показали детей.