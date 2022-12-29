Меган Маркл и принц Гарри около трех лет не считаются членами королевской семьи и мало когда выходят на публику. Впрочем, они все равно много тратят на гардероб и аксессуары. СМИ традиционно подсчитали, сколько Меган Маркл потратила на одежду.

Смотрите также 4-летний принц Луи пришел на рождественскую службу в шортах и снова развеселил сеть: забавное фото

Сколько Меган потратила на гардероб

В прессе сообщают, что супруга принца Гарри потратила на наряды и аксессуары близко 95 тысяч долларов в 2022 году. В прошлом году она "спустила" на гардероб на 24 тысяч меньше.

Также определили самый дорогой образ Мегана Маркла. Это выход на церемонию открытия "Игорь непокоренных", прошедших в Гааге в апреле 2022 года. Тогда она надела молочное боди бренда Khaite, которое соединило с черными прямыми брюками и туфлями от Manolo Blahnik.

Самым дорогим элементом этого аутфита стало колье Cartier стоимостью за 14,5 тысячи долларов. В общей сложности выход стоил 16,8 тысячи долларов.



Самый дорогой look / Getty Images

Добавим, что на открытии "Игорь непокоренных" Меган Маркл также поддержала Украину. Она вспомнила нашу сборную и воскликнула "Слава Украине".

Переплюнула ли Меган Кейт Миддлтон

Стоимость нового гардероба Кейт Миддлтон – примерно 213 тысяч долларов. Это не только гораздо больше, чем в прошлые годы, но и превышает ту сумму, которую израсходовала Меган Маркл.

Это стало удивлением для многих, ведь в прошлом году именно Меган потратила больше, хотя она очень редко появлялась на публике в 2021 году. В то время как в 2019 году гардероб Маркл был самым дорогим в королевской семье – составлял 225 тысяч долларов.