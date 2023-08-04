Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники в Букингемском дворце. Похоже, парой действительно пренебрегают, ведь недавно принц Гарри и Меган по приказу короля выехали из коттеджа Фрогмор-хаус, подаренный им Елизавета II.

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Принца Гарри и Меган не пригласили на поминки

Члены королевской семьи во главе с Чарльзом III и его супругой Камиллой соберутся 8 сентября в Балморале, чтобы почтить память королевы. Однако принца Гарри из Мегана Маркла не пригласили на эти "частные поминки", хотя они это время будут в Европе.

В сообщении из дворца также пренебрежительно отметили, что "если принца Гарри с женой не занесли ни в один из планов, то они найдут способ почтить значимость по-своему".

Справка! Визит принца Гарри и его супруги запланирован на 9 сентября в Германию на открытие Игр непокоренных в Дюссельдорфе. Это будет первое совместное появление пары в Европе после похорон королевы.

Ранее принц Гарри в своих "Мемуарах" рассказал о прощании с Елизаветой II. По словам герцога, его не пригласили на самолет, которым отправлялись члены семьи в Балморал. Он не успел прилететь к ней до момента ее ухода из жизни.

Напомним, что в 2020 году принц Гарри через 2 года после женитьбы на Меган Маркл заявил о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца и его супруги "начать новую жизнь". После этого супруги переехали в США. Пара воспитывает 4-летнего сына Арчи и 2-летнюю дочь Лилибет.