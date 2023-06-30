Напомним, что этот коттедж герцогу и герцогини Сассекских подарила на свадьбу королева Елизавета II. Но уехали оттуда они по требованию отца, короля Чарльза ІІІ.

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Это означает, что принц Гарри и Меган Маркл официально разошлись с Букингемским дворцом. Об их выезде из Фрогмор-хауса сообщил сэр Майкл Стивенс, отвечающий за финансы королевской семьи.

Напомним, что королевские супруги с мая 2020 года живут в США. На днях они наконец-то забрали остальные вещи из коттеджа, расположенный на территории Виндзорского замка. Все это они отправили в их дом в Монтесито, Калифорния.

Принц Гарри и Меган Маркл собирали вещи несколько месяцев, ведь еще в январе этого года король Чарльз попросил младшего сына и его жену освободить дом. Пара больше не сможет останавливаться в доме на территории Виндзорского замка.



Фрогмор-хаус в Виндзоре / Фото Town & Country

Что будет с этим коттеджем? Ранее сообщалось, что король Чарльз предоставит дом своему брату, принцу Эндрю, который при жизни королевы Елизаветы занимал апартаменты рядом с Виндзорским замком. Отметим, что у Фрогмора есть 10 спален.

Это имение было свадебным подарком паре от королевы Елизаветы. В 2018-2019 годах пара произвела ремонт здания. Стоимость ремонта составила ориентировочно 3 миллиона долларов. Финансирование осуществлялось за счет королевской семьи, позже Гарри полностью возместил расходы.