В американских СМИ пошли слухи, что принц Гарри и Меган Маркл переживают не лучшие времена как супруги. Среди причин – финансовые затруднения. Принцу Гарри не достанется часть наследства, а у Spotify расторгли с ними сделку.

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Принц Гарри и Меган не живут вместе

Герцог и герцогиня Сассекские решили провести немного времени друг от друга, чтобы исцелить и восстановить свои отношения. Они пытаются выяснить, что с ними происходит. Гарри не вписывается в мир Меган и пытается найти себя,

– говорят источники, близкие к паре.

Гарри и Меган находятся на разных путях профессиональной деятельности. В частности принц Гарри планирует поездку в Африку – туда он собирается без жены.

Тема финансов вроде бы давит на пару: ведь им нужно ухаживать за домом в Калифорнии за 14 миллионов и помнить об огромных затратах на безопасность. Кроме того, супруги устали из-за публичных ссор с семьями и негативной реакции общественности.

"Этот стресс в сочетании с их эмоциональными проблемами, вероятно, превратил жизнь в настоящий ад. Есть надежда, что пребывание отдельно на разных континентах поможет им найти то, что им нужно, чтобы двигаться дальше".



Гарри и Меган с детьми / Фото с их сайта

К слову, другой источник пара для Page Six опроверг все утверждения инсайдеров о близком разводе Гарри и Меган и назвали информацию выдумками.

Кратко о браке Гарри и Меган

Британцы узнали об отношениях принца Гарри и Мегана в 2016 году. Уже в следующем году пара официально объявила о помолвке.

19 мая 2018 года герцогиня и герцог Сассекские обручились в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. В браке у них родились двое детей – 4-летний сын Арчи и 2-летняя дочь Лилибет.

В 2020 году супруги объявили об уходе из королевской семьи. Они пришли к компромиссу с королевой Елизаветой II – пара останется членами семьи, но их лишат всех титулов и возможности финансирования.

В том же году Гарри и Меган переехали в США. С тех пор активно обсуждали вероятный конфликт между супругами и монаршей семьей Британии из-за того, что те сдали полномочия. Интервью с Опрою Уинфри, мемуары Гарри "Запасной" только подтверждало эти слухи.