Во вторник вечером, 16 февраля, супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа госпитализировали из-за плохого самочувствия. Медики решили оставить его в больнице на третью ночь, однако от госпитализации он не в восторге, ведь его раздражает излишняя суета.

Королевский биограф Пенни Хунор сообщила изданию Daily Mail, что пока принц Филипп остается в больнице короля Эдуарда VII в Лондоне. Под наблюдением врачей он уже провел два дня, его ждет третья ночь в частной клинике. Однако, по словам эксперта, герцог Эдинбургский стремится как можно быстрее завершить госпитализацию.

Важно 99-летнего принца Филиппа госпитализировали из-за плохого самочувствия

Как принц Филипп чувствует себя после госпитализации

Королевский эксперт отметила, что принцу Филиппу не нравится излишняя суета, поэтому на любой дискомфорт он может реагировать достаточно грубо. Так, она с юмором предположила, что персонал лондонской больницы вряд ли будет работать с удовольствием, когда герцог Эдинбургский будет находиться под их наблюдением.

Я думаю, что он может быть довольно грубым. Ему не нравится, когда люди над ним суетятся. Это человек, который не хочет, чтобы вокруг его 100-летия поднимали шум, поэтому сам факт того, что он находится в больнице, его очень раздражает,

– отметила Пенни Хунор.

Напомним, в больницу короля Эдуарда VII супруг королевы Елизаветы II попал вечером, 16 февраля, по совету личного врача. Причин госпитализации королевские источники не объясняют, отмечая, что коронавирус здесь ни при чем. Из Виндзорского замка в Лондон принца Филиппа доставили на автомобиле. По фото, которые сделали папарацци, видно, что он был в хорошем настроении и бодрый.

Напомним, 9 января королева Елизавета II и принц Филипп вакцинировались от коронавируса, поскольку входят в группы высокого риска. Букингемский дворец пока не подтвердил, получила ли королевская чета вторую дозу вакцины, которая повышает иммунитет.