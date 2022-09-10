Принц Уильям удивил трогательным жестом в сторону королевы-консорта Камиллы: милое видео

Чарльза III официально объявили королем. На церемонии принц Уильям и королева-консорт Камилла. Перед подписанием прокламации Уильям подал руку мачехе.

Сегодня утром, 10 сентября, состоялось провозглашение Чарльза III королем Великобритании. Церемония состояла из двух частей.

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Трогательный жест принца Уильяма

В первую часть прибыли бывшие премьер-министры, советники и члены королевской семьи, среди которых принц Уильям и Камилла. Во время этого королева-консорт и принц шли к столу, чтобы подписать прокламацию.

Уильям трогательно протянул руку королю-консорту Камилли. Этот момент попал на видео – ролик быстро разлетелся по сети.

Журналисты и пользователи называют это "новым этапом" в отношениях принца Уильяма с королевой-консортом Камиллой после многих проблем. Ведь отношения между ними были непростые – как после развода Чарльза III с принцессой Дианой, так и после трагической смерти Леди Ди.

"Хотя отношения Уильяма и Камиллы были непростыми сначала, он сблизился со своей мачехой, особенно сейчас, после смерти королевы Елизаветы II. Трогательный жест показал, что они перешли в более теплую стадию своих отношений после многих лет тяжелых семейных проблем", – пишет издание.