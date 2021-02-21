На днях стало известно, что принца Гарри и Меган Маркл лишат всех титулов из-за решения сложить обязанности королевской семьи. Принц Уильям шокирован и расстроен из-за такого желания брата.

Принц Гарри и Меган Маркл решили не возвращаться к исполнению обязанностей королевской семьи. Принц Уильям отреагировал на отказ от титулов и выход из семьи супруги своего брата.

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Реакция принца Уильяма на решение принца Гарри

Источник, близкий к принцу Уильяму, сообщил, что он сильно шокирован желанием брата отказаться от обязанностей монаршей семьи. Также его возмутило отношение принца Гарри к королеве Елизавете II.

Герцог Кембриджский был шокирован и расстроен поведением своего брата в отношении монарха. Уильям считает заявление Меган и Гарри оскорбительным,

– пишет издание.

Выяснилось также, что супруги, принц Гарри и Меган Маркл, не сообщили Елизавете II об интервью, которое они хотят дать Опре Уинфри. Напомним, что оно выйдет на телевидении 7 марта.

Ее Величество была ошарашена, когда выяснилось, что Маркл и Гарри согласились поговорить с ведущей американского ток-шоу в то время, когда принц Филипп попал в больницу,

– сообщил инсайдер.

Известно, что Опра Уинфри уже записала интервью с супругами. Телеведущая находилась с ними 2 дня, а затем отправилась домой частным самолетом.

Издание добавляет, что последние решения Меган и Гарри могут совсем разрушить итак напряженные отношения между братьями.

"Этот скандал еще больше разрушил отношения между братьями, и некоторые во дворце утверждают, что это самый серьезный королевский раскол за последние десятилетия. Уильям изо всех сил пытался принять решение брата, но теперь чувствует, что на него оказывают дополнительное давление из-за того, что Гарри отвернулся от Великобритании", – делятся эксперты.

Обратите внимание! Поскольку принц Гарри и Меган Маркл лишились королевских званий и титулов, они также потеряли патронажи. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.