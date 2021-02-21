Днями стало відомо, що принца Гаррі та Меган Маркл позбавлять усіх титулів через рішення скласти обов'язки королівської сім'ї. Принц Вільям шокований та засмучений через таке бажання брата.

Принц Гаррі та Меган Маркл вирішили не повертатися до виконання обов'язків королівської сім'ї. Принц Вільям відреагував на відмову від титулів та вихід з родини подружжя свого брата.

Цікаво Вихід з монаршої сім'ї та втрата королівських звань: історія Меган Маркл та принца Гаррі

Реакція принца Вільяма на рішення принца Гаррі

Джерело, близьке до принца Вільяма, повідомило, що він сильно шокований через бажання брата відмовитися від обов'язків монаршої родини. Також його обурило ставлення принца Гаррі до королеви Єлизавети ІІ.

Герцог Кембриджський був шокований і засмучений поведінкою свого брата стосовно монарха. Вільям вважає заяву Меган і Гаррі образливою,

– пише видання.

З'ясувалось також, що подружжя принца Гаррі та Меган Маркл не повідомило Єлизаветі ІІ про інтерв'ю, яке вони хочуть дати Опрі Вінфрі. Нагадаємо, що воно вийде на телебаченні 7 березня.

Її Величність була ошелешена, коли з’ясувалося, що Маркл і Гаррі погодилися поговорити з ведучою американського ток-шоу у той час, коли принц Філіп потрапив до лікарні,

– повідомив інсайдер.

Відомо, що Опра Вінфрі уже записала інтерв'ю з подружжям. Телеведуча перебувала з ними 2 дні, а потім вирушила додому приватним літаком.

Видання додає, що останні рішення Меган і Гаррі можуть зовсім зруйнувати і так напружені стосунки між братами.

"Цей скандал ще більше зруйнував стосунки між братами, і деякі в палаці стверджують, що це найсерйозніший королівський розкол за останні десятиліття. Вільям щосили намагався прийняти рішення брата, але тепер відчуває, що на нього чинять додатковий тиск через те, що Гаррі відвернувся від Великобританії", – діляться експерти.

Зверніть увагу! Оскільки принц Гаррі та Меган Маркл позбулись королівських звань і титулів, вони також втратили патронажі. Детальніше про це можна прочитати за посиланням.