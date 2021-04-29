Церемония, за которой наблюдал весь мир, проходила в Вестминстерском аббатстве, в Лондоне. Принц Гарри всегда был рядом с братом. Тогда их отношения были дружескими, а сейчас братья переживают сложный и напряженный период.

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Принц Уильям подшутил над братом

День свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон был ответственным и серьезным. Принцы Уильям и Гарри пытались шутить, чтобы как-то развеселить друг друга и публику. Одна из гостей праздника – Клэр Джонс припомнила одну из шуток Уильяма.

Принц Уильям и принц Гарри на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон / Фото из открытых источников

Клэр на свадебном приеме супруги играла на арфе. Также она носила титул официального арфистка принца Уэльского с 2007 по 2011 годы. В конце мероприятия принц Уильям произнес речь, в которой поблагодарил всех, кто сделал тот день особенным. Вспомнил он и о Клэр, которая была среди музыкантов на официальном мероприятии в Букингемском дворце.

Он сказал маленький приятный комментарий обо мне. Спросил: "Вы слышали, что я сказал в своей речи?". Я сказала, что слышала, но просила напомнить, поскольку услышала не все. Тогда Уильям повторил: "хорошо, что пришла Клэр, чтобы сыграть на арфе, потому что в противном случае нам пришлось бы заставить моего брата играть вместо нее,

– вспомнила музыкант.

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

Джонс добавила, что собственная шутка очень понравилась Уильяму: "он думал, что это было очень смешно. Мне показалось очень забавным, что он это сказал. Герцог был очень любезным и приветливым. Я пожелала им всего наилучшего и выразила надежду на то, что у них будет счастливая и радостная совместная жизнь".

Церемонию венчания Клэр вместе с другими сотрудниками королевского дворца смотрела в прямом эфире. С гостями она увиделась уже на частном мероприятии. Музыкант отметила, что первым членом королевской семьи, который поблагодарил ее, был принц Гарри.

Он был очень простым, дружеским и легким в общении. Он сразу сказал мне: "Спасибо, что вы здесь и нашли время сыграть для нас.",

- поделилась Джонс.