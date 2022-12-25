На семейной прогулке в Норфолке Луи появился со старшим братом Джорджем и сестрой Шарлоттой. На праздничную службу в церковь Святой Марии Магдалины его за руку вела мама Кейт Миддлтон. Все внимание было приковано к стильному и смелому образу 4-летнего принца.

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Луи одели в бордовые шорты и длинные носки синего цвета. Это в сочетании с двубортным пальто до колен с меховым воротником. Под пристальным взглядом толпы он чувствовал себя раскованно и даже улыбался фотографам, которые подстерегали в Сандрингеме.

Принц Луи на рождественской службе / Фото Sky News

Интересно, что в это время принцессе Уэльской один из собравшихся возле церкви доброжелателей подарил книгу о медведе Паддингтоне, которая в Британии считается классикой детской литературы. Принц Уильям шел рядом со старшим сыном Джорджем и дочерью Шарлоттой.

Напомним, раньше Луи развеселил сеть своими проделками на платиновом юбилее королевы Елизаветы II. На балконе Букингемского дворца во время парада он закрывал уши ладонями, когда летели самолеты, кривлялся и надувал щеки. На озорника тогда отреагировало даже Ее Величество.

Ожидается, что после службы в церкви Святой Марии Магдалины королевская семья пообедала индейкой с гарнирами, а ближе к 15:00 по местному времени пересмотрела первое телеобращение короля Чарльза ІІІ.