Это впервые за два года королевская семья собралась на рождественскую службу, ведь в 2020 и 2021 году праздновала отдельно из-за пандемии COVID-19. Также впервые к Кейт и Уильяму присоединился самый младший сын Луи. Со старшими Джорджем и Шарлоттой они дебютировали на Рождество 2019 года.

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Образ Кейт Миддлтон на Рождество

На традиционной семейной прогулке в церковь в Сандрингеме принцесса Уэльская появилась в пальто от любимого дизайнера Александра Маккуина, сшитому на заказ. Это приталенное макси пальто цвета хаки с накладными карманами и поясом, в котором она уже появлялась раньше.

Под него Кейт Миддлтон подобрала широкополую шляпу от ирландской модельерши головных уборов Филипп Триси. Ее образ дополнили коричневые замшевые сапоги бренда Gianvito Rossi, а финальным акцентом стали золотые серьги, напоминающие амулет ловец снов.

Кстати, на Рождество король Чарльз ІІІ символически собрал семью в имении в Норфолке, как это традиционно делала Елизавета ІІ до пандемии COVID-19. С 1988 года она праздновала в Сандрингеме, посещая службу в церкви Святой Марии Магдалины, но из-за вспышки коронавируса последние два года изолировалась в Виндзорском замке.