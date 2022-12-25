В день Рождества Христова, 25 декабря, король Чарльз III произнес свою первую рождественскую речь как монарх после смерти покойной королевы Елизаветы II. Мать короля отошла в вечность в сентябре этого года, поэтому монаршие обязанности теперь перешли к Чарльзу. Итак, первая праздничная речь нового короля была как никогда волнующая и особенно трогательная.

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В несколько минутном поздравлении своих подданных-христиан король Чарльз III отдал честь покойной матери королеве Елизавете II.

Рождество – это особенно острое время для всех нас, кто потерял близких. Мы чувствуем их отсутствие на каждом знакомом этапе сезона и вспоминаем о них в каждой заветной традиции,

– сказал сын Ее Величества.

Он также заговорил о "времени большой тревоги и трудностях для тех, кто во всем мире сталкивается с конфликтами, голодом или стихийным бедствием, для тех, кто ищет способы оплатить свои счета, прокормить и согреть свои семьи". Король искренне поблагодарил подданных за человечность и готовность помогать тем, кто находится в тяжелом положении. Доброту и сострадание он назвал сущностью и основой общества.

Свою заранее записанную речь Чарльз III произнес в часовне Святого Георгия в Виндзоре, где похоронены королева и принц Филипп. Пока он говорил, на экране появились кадры королевской семьи, в том числе принца и принцессы Уэльских.

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Важным элементом ежегодной речи покойной королевы были фотографии, размещенные на столе рядом с монархом. Там женщина словно подытожила прошедший год со всеми неурядицами и приятными моментами. Однако король не стал продолжать эту традицию.