На сімейній прогулянці в Норфолку Луї з'явився зі старшим братом Джорджем і сестрою Шарлоттою. На святкову службу в церкву Святої Марії Магдалини його за руку вела мама Кейт Міддлтон. Уся увага була прикута до стильного і сміливого образу 4-річного принца.
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Луї одягли в бордові шорти та довгі шкарпетки синього кольору. Це в поєднанні з двобортним пальтом до колін з хутряним коміром. Під пильними поглядами натовпу він почувався розкуто й навіть усміхався фотографам, які чатували в Сандрінгемі.
Принц Луї на різдвяній службі / Фото Sky News
Цікаво, що в цей час принцесі Уельській один з доброзичливців, які зібралися біля церкви, подарував книжку про ведмедя Паддінгтона, яка у Британії вважається класикою дитячої літератури. Натомість принц Вільям йшов поруч зі старшим сином Джорджем та донькою Шарлоттою.
Очікується, що після служби в церкві Святої Марії Магдалини королівська сім'я пообідала індичкою з гарнірами, а ближче до 15:00 за місцевим часом переглянула перше телезвернення короля Чарльза ІІІ.