На сімейній прогулянці в Норфолку Луї з'явився зі старшим братом Джорджем і сестрою Шарлоттою. На святкову службу в церкву Святої Марії Магдалини його за руку вела мама Кейт Міддлтон. Уся увага була прикута до стильного і сміливого образу 4-річного принца.

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Луї одягли в бордові шорти та довгі шкарпетки синього кольору. Це в поєднанні з двобортним пальтом до колін з хутряним коміром. Під пильними поглядами натовпу він почувався розкуто й навіть усміхався фотографам, які чатували в Сандрінгемі.

Принц Луї на різдвяній службі / Фото Sky News

Цікаво, що в цей час принцесі Уельській один з доброзичливців, які зібралися біля церкви, подарував книжку про ведмедя Паддінгтона, яка у Британії вважається класикою дитячої літератури. Натомість принц Вільям йшов поруч зі старшим сином Джорджем та донькою Шарлоттою.

Нагадаємо, раніше Луї розвеселив мережу своїми витівками на платиновому ювілеї королеви Єлизавети ІІ. На балконі Букінгемського палацу під час параду він закривав вуха долонями, коли летіли літаки, кривлявся та надував щоки. На бешкетника тоді відреагувала навіть Її Величність.

Очікується, що після служби в церкві Святої Марії Магдалини королівська сім'я пообідала індичкою з гарнірами, а ближче до 15:00 за місцевим часом переглянула перше телезвернення короля Чарльза ІІІ.