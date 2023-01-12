В случае, если что-то случится с Уильямом: принц Гарри заявил, что родился как донор органов

Сетью продолжают распространяться скандальные подробности мемуаров принца Гарри. В книге герцог заявил, что родился для того, чтобы при необходимости стать донором органов для своего старшего брата, принца Уильяма.

Вокруг королевской семьи Великобритании снова разгорается скандал. Сначала мир обсуждал сериал "Гарри и Меган", который вышел на Netflix в декабре 2022 года, а теперь внимание приковано к долгожданным мемуарам принца.

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Принца Гарри родили как донора органов

В мемуарах принц рассказал, что его родили на случай, если что-нибудь случится со старшим братом – принцем Уильямом. Гарри отметил, что это донорство крови, почки или костного мозга.

По словам принца, в монаршей семье его называли запасным, а старшего брата – наследником. Гарри якобы чувствовал это еще с детства, а когда ему было 20 лет Чарльз пошутил, что исполнил свой долг, потому что жена родила ему "наследника и запасного".

Принц Уильям пока никак не прокомментировал заявление младшего брата.

Мемуары принца Гарри: тезисы