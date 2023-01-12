В случае, если что-то случится с Уильямом: принц Гарри заявил, что родился как донор органов
Источник:The Daily Mail
Сетью продолжают распространяться скандальные подробности мемуаров принца Гарри. В книге герцог заявил, что родился для того, чтобы при необходимости стать донором органов для своего старшего брата, принца Уильяма.
Вокруг королевской семьи Великобритании снова разгорается скандал. Сначала мир обсуждал сериал "Гарри и Меган", который вышел на Netflix в декабре 2022 года, а теперь внимание приковано к долгожданным мемуарам принца.
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Принца Гарри родили как донора органов
В мемуарах принц рассказал, что его родили на случай, если что-нибудь случится со старшим братом – принцем Уильямом. Гарри отметил, что это донорство крови, почки или костного мозга.
По словам принца, в монаршей семье его называли запасным, а старшего брата – наследником. Гарри якобы чувствовал это еще с детства, а когда ему было 20 лет Чарльз пошутил, что исполнил свой долг, потому что жена родила ему "наследника и запасного".
Принц Уильям пока никак не прокомментировал заявление младшего брата.
Мемуары принца Гарри: тезисы
- В 2019 году Гарри поссорился с Уильямом через Меган Маркл. По словам герцога, брат напал на него – якобы повалил его на пол, из-за чего Гарри получил травму спины.
- Принц похвастался, что убил 25 человек во время поездок в Афганистан. Умерших он назвал "шахматными фигурами" и "плохими ребятами", что вызвало скандал среди талибов.
- Гарри признался, что он и принц Уильям были против брака отца с Камиллой. Герцог называл мачеху "опасной". Причиной этого стали вроде бы ее договоренности с прессой.
- Также сын короля рассказал о прощание с Елизаветой II. По словам Гарри, его не пригласили на самолет, которым отправлялись члены семьи в Балморал.
- В скандальных мемуарах принц поделился очень интимной историей. Он рассказал о сексе с Меган Маркл, который имел в начале отношений в Лондоне, в одной из гостиниц Soho House.