В декабре 2022 года на Netflix вышли первые три эпизода сериала "Гарри и Меган". После премьеры Букингемский дворец обвинил супругов во лжи. А теперь мир ожидает долгожданную презентацию мемуаров Гарри.

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Принц Гарри анонсировал новое интервью

Перед выходом книги выйдет новое большое интервью Гарри, в котором он заявит, что хочет вернуть отца – короля Чарльза III и брата – принца Уильяма.

Я хотел бы вернуть своего отца и брата,

– заявил Гарри.

Известно, что интервью снимали в Калифорнии, где Гарри и Меган Маркл живут после исполнения королевских обязанностей. Его покажут 10 января.

Ранее уже критиковали интервью Гарри и Меган

Весной 2021 года вышло интервью принца Гарри и Меган Маркл, которое они дали знаменитой ведущей и одной из самых богатых звезд в медиаиндустрии Опри Уинфри. Там супруги рассказывали о чрезмерном внимании прессы к ним, строгости в королевской семье, расизме и мыслях о самоубийстве в Меган. Разговор имел такой резонанс, что в июле 2021 года его даже номинировали на премию Эмми.

Осенью того же года Опра удалила интервью с герцогами. В СМИ подозревали, что это произошло из-за возникшей между ними ссоры, а также из-за чувства вины за то, что ровно через месяц после премьеры умер дедушка Гарри, а потом ухудшилось здоровье королевы Елизаветы II. Также Уинфри якобы прекратила общение с Меган Маркл, которая раньше была ее подругой.

Самые резонансные детали интервью принца Гарри и Меган Маркл узнайте по ссылке.