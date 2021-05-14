Внимание прессы к личной жизни членов монаршей семьи не утихает никогда. Однако до официального объявления принцем Гарри о романе с Меган Маркл папарацци следили за каждым их шагом. Так, во время первого визита возлюбленной в Лондон королевский отпрыск пригласил ее на свидание в супермаркет.

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Мы встретились в лондонском супермаркете, делая вид, что не знаем друг друга. Мы обменивались сообщениями с разных сторон продуктовых рядов,

– вспомнил принц Гарри.

Он добавил, что делал все для того, чтобы фаны его не узнали – надел бейсболку и не сводил глаз с пола. Однако остаться незамеченным ему не удалось. Покупатели бросали на него странные взгляды или просто подходили для того, чтобы поздороваться.

"На мне была бейсболка, я опустил глаза в пол, стараясь остаться неузнанным. Удивительно, сколько жевательной резинки можно там увидеть! Просто беспорядок", – подчеркнул внук Елизаветы II.

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После переезда в поместье в Санта-Барбаре, штат Калифорния, подальше от британских таблоидов, как принц Гарри, так и Меган Маркл чувствуют себя значительно комфортнее. Например, он наконец может катать на велосипеде сына Арчи, что якобы не позволял королевский протокол. Об этом мужчина уже рассказывал в интервью Опре Уинфри.

Теперь я могу поднять голову. Я чувствую себя здесь совсем по-другому. То же и с Меган. Она чувствует себя намного свободнее,

– заверил принц Гарри.