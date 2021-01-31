Принц Гарри в этом году должен прибыть в Великобританию ради нескольких величественных событий. Но Меган Маркл не хочет сопровождать его потому, что не желает быть в центре внимания. Ее решение нельзя называть "неуважением".

Источник: The Daily Mail

Принц Гарри должен прилететь в Великобританию на день рождения королевы Елизаветы, 100-летие принца Эдинбургского и установку монумента в честь принцессы Дианы.

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Прибудет ли Меган Маркл в Великобританию и почему

Скорее всего, принц Гарри будет лететь один. Его планы может изменить только ухудшение ситуации с пандемией коронавируса. Издание сообщило, что его жена Меган Маркл отказывается сопровождать принца Гарри в его поездке на родину.

Предварительное решение Меган было принято по личным и практическим соображениям и никоим образом не было истолковано как пренебрежение,

– пишет издание.

Речь идет о том, что Меган Маркл не хочет привлекать внимание прессы к себе на важных для монаршей семьи мероприятиях. Поскольку любопытство к ее личности изрядно возросло после "мегзита".

Отметим, что королева Елизавета до сих пор считает Меган и Гарри членами королевской семьи, поэтому рада будет принять их дома во время величественных событий. "На практике это требует дипломатии", – считает источник. Ведь между братьями Уильямом и Гарри до сих пор сохраняется напряженная атмосфера.