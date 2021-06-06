Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз стали родителями

Бывшие герцог и герцогиня Сассекские стали родителями во второй раз. У супругов родилась девочка – Лилибет "Лили" Диана Маунтбаттен-Виндзор. Известно, что дочь Гарри и Меган появилась на свет в пятницу, 4 июня, в 11:40.

Счастливое известие о рождении второго ребенка сообщили 6 июня, через 2 дня после родов Меган Маркл. Девочка родилась в больнице в Санта-Барбаре, штат Калифорния, США.

Также читайте Королева Елизавета II отреагировала на вторую беременность Меган Маркл

"Она весила 7 фунтов 11 унций. Как мать, так и ребенок здоровы, они находятся в их доме. Лили названа в честь ее прабабушки, Ее Величества Королевы, семейное прозвище которой – Лилибет. Второе же имя, Диана, было выбрано на честь ее любимой покойной бабушки, принцессы Уэльской ", – говорилось в сообщении представителей Меган Маркл и принца Гарри.

Новорожденная девочка заняла восьмое место в очереди на британский престол, после ее брата Арчи Маунтбеттена-Виндзора, ее отца принца Гарри, ее дедушки принца Чарльза, ее дяди принца Уильяма и его кузенов принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Стоит добавить, что во время второй беременности Меган Маркл букмекеры делали свои ставки на то, какое же имя будет у девочки. Больше всего прогнозов было на имя Диана, а на втором месте – Елизавета. Поэтому в этот раз букмекеры "попали в самое яблочко", угадав сразу с двумя именами для дочери принца Гарри.

Что известно о второй беременности Меган Маркл