На сайте своего фонда Archewell Меган Маркл и принц Гарри опубликовали милый кадр, который сделали в день рождения сына Арчи. Съемка состоялась на заднем дворе роскошного поместья в Санта-Барбаре, штат Калифорния.

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Именинник позировал в повседневном образе – джинсах, теплом свитшоте и кроссовках. Правда, сфотографировали Арчи со спины. В руках 2-летний малыш держал огромную охапку воздушных шариков, которые вот-вот поднимутся в небо. Похоже, это презент от родителей.

Мы были глубоко тронуты в течение последних двух лет, чувствуя тепло и поддержку своей семьи в честь рождения Арчи,

– говорится в сообщении Меган и Гарри.



2-летний принц Арчи / Фото Archewell Foundation

Этот редкий кадр Меган Маркл и принц Гарри обнародовали неспроста. Супруги отметили, что в этом году каждый желающий может резонансно поздравить Арчи с днем рождения – пожертвовать средства на вакцинацию в честь его 2-летия.

Родители именинника призвали общественность к доброму делу. Они убеждены, что "мы не сможем по-настоящему выздороветь, пока все не будут иметь равного доступа к вакцине".

"Многие из вас жертвуют на благотворительность от его имени и отмечают это событие, делая услугу через доброту своих сердец. Вы собираете средства для тех, кто в этом больше всего нуждается, и продолжаете делать это органично и бескорыстно. Мы остаемся невероятно благодарными", – написали Меган и Гарри.

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Добавим, публика уже видела, как заметно вырос принц Арчи. Несколькими неделями ранее беременную Меган Маркл заметили в Лос-Анджелесе. Она попала в объектив папарацци с сыном на руках.