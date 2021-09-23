Принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли в свет после рождения дочери

Принц Гарри и Меган Маркл прибыли в Нью-Йорк. Звездные супруги осуществили первый светский выход после рождения второго ребенка. Они встретились с губернатором штата и мэром города.

Первый выход в свет Меган и Гарри

В четверг, 23 сентября, принц Гарри и Меган Маркл с рабочей встречей прибыли в Нью-Йорк. Папарацци сразу же сфотографировали пару вблизи Всемирного торгового центра 1.

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Пара встретилась с мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио, его женой и сыном, а также губернатором штата Кэти Хокул.

Меган и Гарри останутся в Нью-Йорке на некоторое время. В субботу они появятся в Центральном парке, где будет проходить концерт Global Citizen Live с участием многих знаменитостей. Это мероприятие посвящено вакцинации и равному доступу всех людей к прививке.

Неизвестно, взяла ли пара с собой детей – старшего сына Арчи и маленькую Лилибет Диану. Вероятно, они остались дома вместе с бабушкой, мамой Меган Маркл Дорией Рэгланд.

Образ Меган Маркл

Жена принца Гарри появилась на публике в сдержанном монохромном аутфите. Она предстала перед камерами в черных брюках-клеш и водолазке. Меган сочетала наряд с темно-синим пальто, туфлями на каблуке с острым носком и серьгами-подвесками.

Маркл собрала волосы в низкий аккуратный пучок и сделала на лице макияж. Она подчеркнула глаза темными тенями и слегка подчеркнула губы розовым блеском.

Предыдущие выходы супругов

После рождения дочери Меган Маркл и принц Гарри лишь отдельно показывались публике. Первым в свет вышел принц Гарри. Мужчина приехал в Лондон для открытия статуи принцессы Дианы вместе с братом принцем Уильямом.

В начале августа впервые после рождения дочери на публике показалась Меган Маркл. Вместе с комедианткой Мелиссой Маккарти Меган Маркл записала шуточное видео, которым запустила благотворительную кампанию.