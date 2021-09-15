Принц Гарри и Меган Маркл среди 100 самых влиятельных людей мира
Каждый год журнал Time выбирает сто мировых инфлюэнсеров в разных категориях. Символично, что в свой день рождения принц Гарри вместе с женой Меган Маркл оказался среди "Икон".
Читайте также Журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей 2021 года
"В мире, где каждый имеет мнение о людях, которых он не знает, герцог и герцогиня сочувствуют людям, которых они не знают. Они не просто высказывают мнение. Они бегут навстречу борьбе", – говорится в Time.
В публикации отметили, что рожденные под солнцем Меган Маркл и принц Гарри могли бы просто наслаждаться своей удачей вместо того, чтобы запускать гуманитарные инициативы и бороться за права женщин.
Принц Гарри и Меган Маркл на обложке Time / Фото Time
Королевская чета снялась в стильной фотосессии для журнала Time. Для обложки Меган Маркл позировала в белоснежном костюме, тогда как принц Гарри предстал в образе total black.
На другом фото пара изображена в деловых образах. На внуке королевы Елизаветы II классический серый пиджак и белая рубашка. Рядом с ним Меган Маркл в темно-серых брюках прямого покроя и оливковом гольфе. Судя по интерьеру, локацией для фотосессии стало поместье супругов в Санта-Барбаре.
Принц Гарри и Меган Маркл / Фото Time
Принц Гарри и Меган Маркл / Фото Time
Бритни Спирс и Билли Айлиш в 100 самых влиятельных людей мира
В категорию "Иконы" вместе с Гарри и Меган Маркл попала певица Бритни Спирс, которая 13 лет находилась под опекой отца и в конце концов стала счастливой – обручилась с бойфрендом Сэмом Асгари, с которым встречалась 5 лет.
В списке 100 самых влиятельных людей мира оказалась и 19-летняя Билли Айлиш. Певица вошла в категорию "Первопроходцы".
"Билли Айлиш – уникальная душа, голос, стиль. Она – редкий дух, который говорит от души без всякого повода", – пишет Time.
Билли Айлиш на обложке Time / Фото Time