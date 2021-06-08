Будут ухаживать за дочкой: принц Гарри и Меган Маркл вместе пойдут в декретный отпуск

Принц Гарри и Меган Маркл несколько дней назад стали родителями во второй раз. Обычно члены королевских семей почти сразу восстанавливают работу, но супруги взяли декрет примерно на 5 месяцев.

Журналист Омид Скоби рассказал о планах супругов Меган Маркл и принца Гарри. В связи с рождением дочери Лилибет Дианы, пара планирует взять перерыв в работе над благотворительным фондом Archwell.

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Меган Маркл и принц Гарри пойдут в отпуск

Королевская пара около 5 месяцев проведет дома, ухаживая за новорожденной дочкой. Примечательно, что сразу оба родителя уходят в отпуск по уходу за ребенком.

Мы так привыкли к тому, что старшие члены королевской семьи сразу возвращаются к работе, но Гарри и Меган подают пример, они предлагают брать отпуск по уходу за ребенком до 20 недель в Archewell – это будет несколько месяцев отпуска для обоих,

– сообщил Омид Скоби.

Журналист также добавил, может ли имя дочери Гарри и Меган существенно улучшить отношения между ними и другими членами монаршей семьи. Он отметил, что не имеет возможности знать всего, но то, что ребенка принца зовут Лилибет, свидетельствует о его близких отношениях с королевой.

Заметим, что принц Уильям также брал декретный отпуск по уходу за детьми. С принцем Джорджем он провел 2 недели, с принцессой Шарлоттой – 3. Когда родился принц Луи, он вернулся к работе через 2 дня.

Зато Кейт Миддлтон ухаживала за Джорджем 1 месяц, за Шарлоттой 4 месяца, а за Луи – 7 месяцев.

Принц Гарри и Меган стали родителями дочери