Будут ухаживать за дочкой: принц Гарри и Меган Маркл вместе пойдут в декретный отпуск

Принц Гарри и Меган Маркл несколько дней назад стали родителями во второй раз. Обычно члены королевских семей почти сразу восстанавливают работу, но супруги взяли декрет примерно на 5 месяцев.
Журналист Омид Скоби рассказал о планах супругов Меган Маркл и принца Гарри. В связи с рождением дочери Лилибет Дианы, пара планирует взять перерыв в работе над благотворительным фондом Archwell.
К теме Отец Меган Маркл отреагировал на новость о рождении внучки
Меган Маркл и принц Гарри пойдут в отпуск
Королевская пара около 5 месяцев проведет дома, ухаживая за новорожденной дочкой. Примечательно, что сразу оба родителя уходят в отпуск по уходу за ребенком.
Мы так привыкли к тому, что старшие члены королевской семьи сразу возвращаются к работе, но Гарри и Меган подают пример, они предлагают брать отпуск по уходу за ребенком до 20 недель в Archewell – это будет несколько месяцев отпуска для обоих,
– сообщил Омид Скоби.
Журналист также добавил, может ли имя дочери Гарри и Меган существенно улучшить отношения между ними и другими членами монаршей семьи. Он отметил, что не имеет возможности знать всего, но то, что ребенка принца зовут Лилибет, свидетельствует о его близких отношениях с королевой.
Заметим, что принц Уильям также брал декретный отпуск по уходу за детьми. С принцем Джорджем он провел 2 недели, с принцессой Шарлоттой – 3. Когда родился принц Луи, он вернулся к работе через 2 дня.
Зато Кейт Миддлтон ухаживала за Джорджем 1 месяц, за Шарлоттой 4 месяца, а за Луи – 7 месяцев.
Принц Гарри и Меган стали родителями дочери
- Через 2 дня после родов супруги сообщил публике о том, что стали родителями во второй раз. Сейчас мама с дочкой находятся в своем доме и чувствуют себя хорошо.
- Супруги назвали дочь Лилибет "Лили" Диана Маунтбаттен-Виндзор – в честь королевы, а также покойной матери принца Гарри принцессы Дианы.
- Имя дочери Меган и Гарри вызвало бурные споры в сети и вне ее. В частности, ведущий Пирс Морган назвал такой выбор имени "ироничным" из-за постоянных обвинений пары в сторону монаршей семьи.
- Королевские эксперты утверждают, что Елизавета II недовольна, что ее правнучка будет носить семейное прозвище. И друг принца Гарри отметил, что прежде чем давать дочери имя, он попросил у королевы благословение.
- Первой о рождении Лилибет узнала Елизавета II через звонок от внука. Также пара прислала фотографии крохи. Впоследствии Кейт Миддлтон и принц Уильям прислали ей подарок.