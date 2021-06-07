В пятницу, 4 июня, на свет появилась дочь принца Гарри и Меган Маркл Лилибет Диана. Родственники и близкие супругов присылают множество поздравлений и пожеланий. Среди них и Томас Маркл, отец Меган.
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Отец Меган Маркл поздравил дочь с пополнением
Томас положительно отреагировал на новость о рождении Лилибет Дианы. Он пожелал семье и крохе всего наилучшего.
Я очень рад новости о счастливом и здоровом рождении моей внучки, и я посылаю ей и ее матери всю мою любовь и наилучшие пожелания,
– сказал Томас Маркл.
Стоит отметить, что он больше 3 лет не встречался с дочкой, то есть не видел ни разу после свадьбы с принцем Гарри. Но живет мужчина не так далеко от супругов – примерно в 100 километрах от поместья Меган и Гарри в Санта Барбаре.
Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями дочери
- Гарри и Меган назвали девочку Лилибет "Лили" Диана Маунтбаттен-Виндзор. Она родилась в пятницу, 4 июня.
- Девочка появилась на свет в больнице в Санта-Барбаре. Сейчас звездная мамочка с дочкой прекрасно себя чувствуют.
- Монаршая семья уже поздравила супругов со счастливым известием. К пожеланиям присоединилась принцесса Евгения, королева и принц Чарльз с Камилой.
- Отметим, Меган и Гарри назвали дочь в честь королевы. Но эксперты утверждают, что сама Елизавета II не довольна именем внучки, потому что оно было ее детским прозвищем. По ее мнению, после скандальных заявлений пары и обвинений в сторону семьи такой поступок неуместен.