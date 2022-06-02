Принц Гарри и Меган Маркл прилетели на юбилей Елизаветы II: появились ли они на балконе

Супруги принц Гарри и Меган Маркл хоть и отошли от королевских обязанностей, но не могли пропустить торжества к 70-летию коронации Елизаветы II. Однако на балконе Букингемского дворца пары не было, они остались вне камер.

В четверг, 2 июня, в Лондоне стартовали масштабные торжества по случаю "платинового юбилея" королевы Елизаветы II. Поздравить Ее Величество пришли не только тысячи британцев, но внук принц Гарри с семьей. На празднование он прилетел из США с женой Меган Маркл и двумя детьми – сыном Арчи и дочерью Лилибет.

Читайте также Королева Великобритании отмечает юбилей: кого можно было увидеть на параде

Принц Гарри и Меган Маркл на юбилее Елизаветы II

За грандиозным парадом Trooping the Color Гарри и Меган Маркл наблюдали из бывшего офиса герцога Веллингтона вместе с другими членами королевской семьи, однако там остались незамеченными. В них открывался великолепный вид на парад конной гвардии. Однако на балконе Букингемского дворца супруги не появились, за авиашоу они наблюдали из дворцового окна.

Наряду с королевой Елизаветой II стояли принц Чарльз с женой Камиллой, принцесса Анна, принц Эдвард с семьей, Кейт Миддлтон с принцем Уильямом, а перед ними выстроились дети – 8-летний Джордж, 7-летняя Шарлотта и 4-й год. который не мог устоять спокойно.

Ожидается, что принц Гарри и Меган Маркл появятся на службе в соборе Святого Павла, которая состоится 3 июня.

Хотя принц Гарри и Меган Маркл не засветились перед многотысячной публикой, но успели мило поговорить с двоюродным братом Ее Величества герцогом Кентским.

в Лондоне Меган и Гарри отпразднуют не только платиновый юбилей королевы Елизаветы II на престоле, но и первый день рождения дочери Лилибет. Для крохи устроят праздник во Фрогмор-коттедже возле Виндзорского замка. В нем до января 2020 жили ее родители.

Не пропустите Дети, Папа Римский, Джонсон: как королеву Елизавету II поздравляют с платиновым юбилеем правления