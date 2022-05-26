Отец жены принца Гарри находится в одной из больниц Калифорнии. Неизвестно, разговаривала ли дочь с ним после госпитализации.

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Отец Меган Маркл попал в больницу

Саманта Маркл рассказала, что ее отец пережил сложный период из-за пренебрежения дочерью Меган. Сестра супруги принца Гарри назвала такое отношение к отцу непростительным. В настоящее время мужчина находится на обследовании, где должны установить причины инсульта.

Принц Гарри в Лондоне должен был посетить мероприятия по случаю платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Однако теперь из-за госпитализации тестя он не сможет это сделать.

Отношения Меган Маркл с отцом