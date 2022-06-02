В Лондоне организовали масштабные празднования. Состоялся парад, где присутствовала не только королева, но и другие члены монаршей семьи. К приветствиям присоединились не только родные Ее Величества, но и лидеры разных стран мира и коллеги.

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Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская

"Из архивов… Поздравляем нашу платиновую королеву и платиновую маму!", – лаконично приветствовали супруги.

Борис Джонсон

"На этой неделе радуемся, отмечая любовь, преданность и лидерство Ее Величеству королевы", – написал Борис Джонсон в твиттере.

Папа Римский

Папа Франциск приветствовал королеву, прислав ей телеграмму. В документе написал : "По этому радостному случаю дня рождения Вашего Величества и года платинового юбилея правления, я посылаю сердечные поздравления и добрые пожелания вместе с возобновленным заверением в моих молитвах, что Всемогущий Бог дарует вам, членам королевской семьи и всем людям нации благословения, единство, процветание и мир".

Джо и Джилл Байдены

Президенские супруги США записали для Ее Величества видеопоздравления. Джо Байден сказал: "Мы с Джилл желаем Вашему Величеству радостного празднования платинового юбилея. От имени Соединенных Штатов поздравляю королеву Елизавету II с беспрецедентным 70-летним служением Великобритании и Содружества и благодарю за дружбу с американским народом".

Юбилей правления королевы Елизаветы II: главное

Юбилей королевы отмечает вся страна со 2 по 5 июня. В Лондоне начались масштабные события по случаю праздника Ее Величества. Прошел парад Trooping the Colour, где собрались члены монаршей семьи, британцы и гости страны. Следом за парадом состоялся пролет современных и исторических самолетов.

В карете можно было увидеть герцогиню Корнуольскую, Кейт Миддлтон с детьми. Их радостно встречали люди, собравшиеся на улицах Лондона, чтобы своими глазами увидеть торжественное действо.

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