Принц Гарри на днях прилетел в Великобританию, чтобы свидетельствовать в суде. Он выступил по делу в отношении Mirror Group Newspapers, обвиняемых в использовании незаконных средств для получения информации.

К слову Папарацци ответили на заявление принца Гарри и Меган о преследовании: их версия инцидента

Принц Гарри пожаловался на прессу

Принц Гарри еще перед судом опубликовал письменное заявление, в котором посетовал, что британские таблоиды создают "его обезображенную версию" и определяют роли для членов королевской семьи.

Тогда они начинают подталкивать вас к тому, чтобы играть ту роль или роли, которые им лучше всего подходят и которые продают как можно больше газет, особенно если вы "запасной" для наследника, написал сын короля.

"Тогда ты либо "принц-плейбой", "неудачник", либо, в моем случае, "толстяк", "мошенник", "несовершеннолетний алкоголик", "безответственный наркоман"", – такие слова британская пресса подбирала к принцу Гарри, по его словам.

Принц Гарри высказался против издателей Daily Mirror, Sunday Mirror и The People. Он утверждает, что журналисты сломали его голосу почту, из-за чего он не мог чувствовать себя в безопасности с юного возраста. Внук Елизаветы II заявил, что Пирс Морган вмешивался в жизнь принцессы Дианы. Он критиковал британское правительство и привело ряд ситуаций, доказывающих мошенничество СМИ.

Представители Mirror Group Newspapers отрицают все обвинения.

Заметим, что принц Гарри судится и с другой медиагруппой – он в октябре 2022 года принц Гарри объявил, что даст иски о неправомерном использовании частной информации против ANL, издателя Daily Mail, MailOnline и Mail on Sunday.

В заявлении сын Чарльза III сообщил о незаконных действиях журналистов – те вроде бы нанимали частных детективов для тайного размещения подслушивающих устройств в автомобилях и домах.

Добавим, недавно принц Гарри проиграл в другому судебному делу. После выхода из королевской семьи принцу Гарри запретили оплачивать охрану в Великобритании из собственного кармана. Он пытался обжаловать это решение – но все равно проиграл.