Вечером 16 мая принц Гарри и Меган Маркл возвращались домой с церемонии вручения премий. Супруги пожаловались на "почти катастрофическую погоню", в которой обвинили папарацци.

Смотрите также Кейт Миддлтон поразила элегантностью в изумрудном платье: фото образа принцессы

Фотографы ответили на заявление Гарри и Меган

Фотоагентство Backgrid выступило с заявлением и прокомментировало слова супругов. Папарацци заверили, что не хотели причинить вред пари, потому что их инструментом есть только камеры. Также они ценят прозрачность и этику журналистики.

В агентстве рассказали, что получили фото и видео супругов от четырех фотографов, трое из которых находились в автомобиле, а еще один – на велосипеде. Они утверждают, что сопровождение Гарри и Меган вело себя безрассудно.

Один из четырех внедорожников сопровождения принца Гарри управлял автомобилем способом, который можно воспринять безрассудным. Было замечено, как транспортное средство блокирует улицы, а на одном видео видно, как его останавливает полиция.

– утверждает компания.

"Важно отметить, что эти фотографы несут профессиональную ответственность за освещение важных событий и личностей, включая публичных деятелей, таких как принц Гарри и Меган Маркл".

По словам фотографов, якобы преследовавших супругов, во время инцидента не было "почти столкновений или аварий". "Паре ни в какой момент не угрожала непосредственная опасность", – уверяют в заявлении. Вместе с тем, в агентстве добавляют, что рассмотрят инцидент подробнее, потому что Источники полиции рассказали для западных изданий, что в происшествии не было столько драматизма, как его описали представители пары.