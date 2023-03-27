Очевидно, что это первый раз, когда принц Гарри вернулся в Великобританию после похорон своей бабушки в сентябре. Раньше мы писали, что ему могли бы аннулировать визу из-за признание в употреблении наркотиков.

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Что известно о судебном заседании

Еще в октябре 2022 года принц Гарри объявил, что даст иски о неправомерном использовании частной информации против ANL, издателя Daily Mail, MailOnline и Mail on Sunday.

В его заявлении он сообщил, что незаконные действия включали наем частных детективов для тайного размещения подслушивающих устройств в автомобилях и домах. ANL ответила на обвинения, заявив, что это клевета.

Четырехдневное предварительное слушание, на которое прибыл принц Гарри, началось в понедельник, 27 марта. Первый день слушаний ANL подаст заявку на отклонение исков, выдвинутых против издателя, без суда.

Герцог Сассекский сидел в задней части зала суда, время от времени делая заметки в блокноте, когда выдвигались юридические доводы.



Принц Гарри возле Королевского суда / Фото Sky News

Присутствует ли принц Гарри на всех четырех заседаниях – пока неизвестно. Также не сообщили, встретится ли он со своим отцом королем Чарльзом III и братом принцем Уэльским Уильямом.

В слушании по делу о незаконном сборе информации против ANL также участвуют Элтон Джон, Дэвид Ферниш, Лиз Герли, Сэди Фрост и Саймон Гьюз.



Элтона Джона также заметили у суда / Фото Sky News

К слову, недавно Чарльз III принял решение выселить сына Гарри и Меган Маркл из исторического имения в Виндзоре. Они не живут там уже три года, но могли останавливаться по случаю визита в Британию. Теперь им дали время на то, чтобы забрать вещи. По слухам, Фрогмор-хаус с пятью спальнями достанется брату короля принцу Эндрю.