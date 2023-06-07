Принц Гаррі днями прилетів до Великої Британії, щоб свідчити у суді. Він виступив у справі щодо Mirror Group Newspapers, яких звинувачує у використанні незаконних засобів для здобуття інформації.

До слова Папараці відповіли на заяву принца Гаррі й Меган про переслідування: їхня версія інциденту

Принц Гаррі поскаржився на пресу

Принц Гаррі ще перед судом опублікував письмову заяву, у якій поскаржився, що британські таблоїди створюють "його спотворену версію" та визначають ролі для членів королівської сім'ї.

Тоді вони починають підштовхувати вас до того, щоб грати ту роль або ролі, які їм найкраще підходять і які продають якомога більше газет, особливо якщо ви є "запасним" для спадкоємця, написав син короля.

"Тоді ти або "принц-плейбой", "невдаха", або, у моєму випадку, "товстун", "шахрай", "неповнолітній алкоголик", "безвідповідальний наркоман", – такі слова британська преса підбирала до принца Гаррі, за його словами.

Принц Гаррі висловився проти видавців Daily Mirror, Sunday Mirror і The People. Він стверджує, що журналісти зламали його голосу пошту, через що він не міг почуватися в безпеці з юного віку. Онук Єлизавети II заявив, що Пірс Морган втручався у життя принцеси Діани. Він критикував британський уряд та навів ряд ситуацій, що доводять шахрайство ЗМІ.

Представники Mirror Group Newspapers заперечують всі звинувачення.

Зауважимо, що принц Гаррі судиться й з іншою медіагрупою – він у жовтні 2022 року принц Гаррі оголосив, що дасть позови про неправомірне використання приватної інформації проти ANL, яка є видавцем Daily Mail, MailOnline та Mail on Sunday.

У заяві син Чарльза III повідомив про незаконні дії журналістів – ті начебто наймали приватних детективів для таємного розміщення підслуховувальних пристроїв в автомобілях і будинках.

Додамо, нещодавно принц Гаррі програв в іншій судовій справі. Після виходу з королівської сім'ї принцу Гаррі заборонили оплачувати охорону у Великій Британії з власної кишені. Він намагався оскаржити це рішення – але однаково програв.