Принцу Гарри запретили оплачивать охрану в Великобритании из собственного кармана. Он пытался обжаловать это решение – но все равно проиграл.

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Что решил суд

На прошлой неделе в Лондоне состоялось слушание, на котором суд принял решение оставить действующий запрет оплачивать работу государственной полиции.

Юристы, работающие с Министерством внутренних дел, считают, что будет несправедливо, если "богатые люди" смогут платить полиции за охрану и "покупать" свою безопасность.

Детали дела

Принц Гарри и Меган Маркл отошли от королевских обязанностей в 2020 году, а вместе с тем лишились возможности охраны от британской полиции. Она спонсировалась на средства налогоплательщиков. Но чувство безопасности было настолько важно для Гарри, что он хотел самостоятельно оплачивать средства полицейским.

Принца Гарри лишила охраны организация RAVEC, отвечающая за безопасность королевской семьи и общественных деятелей. Их решение показалось несправедливым для адвокатов внука Елизаветы II. Но все доводы его команды были отклонены.

В июле 2022 года принцу Гарри удалось обжаловать решение RAVEC, которое он назвал "процессуальной несправедливостью". Но судебные слушания еще не назначены.