Королевская семья до сих пор оправляется от смерти принца Филиппа. Герцог ушел из жизни почти месяц назад, однако его родные все еще скорбят. Но королевские обязанности никто не отменял и члены монаршей семьи продолжают посещать запланированные мероприятия.

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Новый выход принца Чарльза

Старший сын королевы Елизаветы II прибыл на запад в добром расположении духа, с улыбкой на лице. Принц Чарльз встретился с валлийскими гвардейцами из подразделений, в том числе Полком принца Уэльского. Также Чарльз вручил военным награды за боевые поступки и осмотрел новый мемориал батальона.

Отметим, что с 1953 по 1975 годы должность полковника Валлийской гвардии занимал принц Филипп. А с 1975 года ее занимает его сын – принц Чарльз.



Принц Чарльз с военным / Фото Getty Images



Первый публичный выход принца Чарльза после смерти / Фото Getty Images

Интересно, что валлийские гвардейцы были на похоронах принца Филиппа, за которыми наблюдали 13,6 миллиона британцев. Они находились в четырехугольнике Виндзорского замка и провели герцога Эдинбургского в последний путь. Во время встречи с гвардейцами 72-летний принц Чарльз отметил, что горд теми мужчинами, которые были на похоронах его отца. Он добавил, что принц Филипп был бы очень тронут такой церемонией, поскольку именно этого он хотел.

"Я и моя семья были глубоко тронуты тем, как вы все выполняли свои обязанности. Мне звонили из разных стран, чтобы сказать, что они никогда не видели ничего настолько прекрасного, исполненного с таким достоинством", – отметил Чарльз.