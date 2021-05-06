Королівська сім'я досі оговтується від смерті принца Філіпа. Герцог пішов з життя майже місяць тому, однак його рідні все ще сумують. Та королівські обов'язки ніхто не скасовував і члени монаршої родини продовжують відвідувати заплановані заходи.

Зверніть увагу Принц Чарльз відреагував на катастрофічну ситуацію з коронавірусом в Індії

Новий вихід принца Чарльза

Старший син королеви Єлизавети II прибув на захід в доброму настрої, з усмішкою на обличчі. Принц Чарльз зустрівся з валлійськими гвардійцями з підрозділів, зокрема Полком принца Уельського. Також Чарльз вручив військовим нагороди за бойові вчинки та оглянув новий меморіал батальйону.

Зазначимо, що з 1953 по 1975 роки посаду полковника Валлійської гвардії обіймав принц Філіп. А з 1975 року її займає його син – принц Чарльз.



Принц Чарльз з військовим / Фото Getty Images



Перший публічний вихід принца Чарльза після смерті / Фото Getty Images

Цікаво, що валлійські гвардійці були на похороні принца Філіпа, за яким спостерігали 13,6 мільйона британців. Вони перебували в чотирикутнику Віндзорського замку та провели герцога Единбурзького в останню путь. Під час зустрічі з гвардійцями 72-річний принц Чарльз зазначив, що гордий тими з чоловіків, які були на похороні його батька. Він додав, що принц Філіп був би дуже зворушений такою церемонією, оскільки саме цього він хотів.

"Я і моя сім'я були глибоко зворушені тим, як ви всі виконували свої обов'язки. Мені телефонували з різних країн, щоб сказати, що вони ніколи не бачили нічого настільки прекрасного, виконаного з такою гідністю", – наголосив Чарльз.